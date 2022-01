Da Nang, 16 janvier (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a visité et présenté le 16 janvier des cadeaux du Nouvel An lunaire (Têt) aux ménages pauvres et touchés par le COVID-19 et l'agent orange/dioxine dans la ville centrale de Da Nang.

A l'occasion, il a demandé aux autorités municipales de poursuivre la révision de la liste des résidents ayant besoin d'aide avant la fête du Nouvel An lunaire, en particulier les familles défavorisées, bénéficiaires de la politique et les personnes âgées, afin de leur assurer l’accueil du Têt sûr et heureux.



Il a également souhaité que l'organisation municipale du Parti, les autorités et le peuple continuent à s'efforcer d’obtenir plus de réalisations dans divers domaines.

Au cours des dernières années, Da Nang a mis en commun toutes les ressources possibles pour aider les habitants à sortir durablement de la pauvreté. Son programme de réduction de la pauvreté pour la période 2016-2020 a atteint ses objectifs avec deux ans d'avance. La ville abrite désormais 12.036 ménages pauvres et 5.111 ménages quasi pauvres selon de nouveaux critères.

La ville a affecté plus de 72,5 milliards de dongs (3,15 millions de dollars) au soutien de 120 289 ménages et résidents locaux pour le Têt.

Les filiales du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux ont présenté 39.878 cadeaux d'une valeur de 19,3 milliards de dollars aux personnes défavorisées à cette occasion.- VNA