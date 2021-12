La cérémonie d'accueil du président Nguyen Xuan Phuc et d'une délégation vietnam ienne de haut rang à l'aéroport international de Pochentong. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc accompagné d'une haute délégation du Vietnam est arrivé mardi matin à Phnom Penh, entamant sa visite d'État au Cambodge du 21 au 22 décembre, sur invitation du roi cambodgien Norodom Sihamoni.

Durant son séjour, Nguyen Xuan Phuc s'entretiendra avec le roi cambodgien Norodom Sihamoni, aura une entrevue avec le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et assistera à la signature des documents de coopération entre les deux pays. En outre, le chef du gouvernement rencontrera les dirigeants de l'AN cambodgien et assistera à la mise en chantier du bâtiment administratif de l'Assemblée nationale (AN), un projet financé par le Vietnam.

Il s'agit de la première visite au Cambodge du président Nguyen Xuan Phuc à son nouveau poste et d'une activité importante visant à célébrer le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (24 juin 1967). Pour le Cambodge, c'est aussi la première fois que le pays reçoit un chef d'État étranger en 2021.

La visite de la délégation de haut rang du Vietnam au Cambodge contribuera à consolider la confiance, à approfondir les relations multiformes, à rendre les relations bilatérales plus substantielles et plus efficaces. Notamment, elle continue de montrer le soutien du Vietnam aux activités importantes en matière de relations extérieures et intérieures qui auront lieu au Cambodge dans un avenir proche, telles que les élections législatives cambodgiennes en 2023 et l'année de présidence de l'ASEAN 2022. -VNA