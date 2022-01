Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a adressé aux Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ses meilleurs vœux du Têt. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Au moment de passage à l’Année du Tigre 2022, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a adressé aux Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ses meilleurs vœux du Têt, aux amis et peuples sur les cinq continents ses vœux de paix, d’amitié, de prospérité et de bonheur.

A cette occasion, le chef de l’Etat a passé en revue les belles images et les contributions de nombre de personnes en faveur de la communauté pendant les moments les plus difficiles de l’année 2021. Il a parlé des médecins, infirmières, soldats et volontaires avec leurs efforts inlassables dans les zones épidémiques, des personnes âgées qui avaient donné toutes leurs économies pour soutenir le Fonds de prévention et de contrôle du COVID-19, ainsi que des enfants avec des dessins, des poèmes et des lettres exprimant leurs sentiments avec le personnel médical et leur confiance en le pays durant la pandémie.

“En ce moment, il y a des Vietnamiens qui sont toujours au front contre l'épidémie, des soldats maintenant jour et nuit la sécurité et l'ordre, défendant les frontières et les îles, ou des personnes de nombreuses professions continuant de travailler dur, incapables de célébrer pleinement le Têt avec leurs familles”, a indiqué le président.

Des gens achètent de fleurs de pêcher pour le Têt du Tigre. Photo : VNA

“Le Parti, l'État et le peuple apprécient les efforts de travail pour la responsabilité envers la communauté et la société. Le pays se souvient des sacrifices des compatriotes, des camarades, respecte les sentiments envers la Patrie de nos compatriotes à l'étranger et l'aide des amis internationaux”, a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat a ensuite déclaré que c’étaient les défis qui intensifiaient la force de l'unité, de la volonté et de la persévérance pour être dignes des qualités héroïques des générations antérieures.

Il a enfin déclaré souhaiter aux familles vietnamiennes un Têt joyeux, chaleureux et en toute sécurité, à chaque Vietnamien une nouvelle année lunaire de paix, de santé, de succès et de bonheur. -VNA