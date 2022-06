Le président Nguyen Xuan Phuc à la célébration du 50e anniversaire de la création de Vinapharm. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a suggéré que le gouvernement et le secteur de la santé résolvent rapidement les difficultés du secteur, notamment dans les appels d'offres et l'achat de fournitures et d'équipements médicaux ; la pénurie de médicaments et de fournitures médicales dans de nombreux hôpitaux ; le fait de quitter l’emploi d’agents de santé.

Dans l'immédiat, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour prévenir une crise du système de la santé, a estimé le chef de l’Etat, lors de la célébration du 50e anniversaire de la création de la Compagnie générale de la pharmacie du Vietnam (Vinapharm), tenue le 28 juin à Hanoï.

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a décerné la Médaille de Travail de première classe - une noble récompense du Parti et de l'État, à Vinapharm.

Il a salué les réalisations obtenues par le secteur de la santé dans le développement d'un réseau de soins de santé jusqu’aux villages ; la garantie de la fourniture de services de santé de base pour tous ; ainsi que les réalisations exceptionnelles dans de nombreux domaines tels que la cardiologie interventionnelle, la chirurgie endoscopique, la microchirurgie, la transplantation d'organes... En particulier, il a applaudi les contributions et sacrifices des agents de santé dans la lutte acharnée contre la pandémie de COVID-19 au cours des deux dernières années.

Il a demandé au secteur de la santé et à Vinapharm de perfectionner les mécanismes et les politiques, notamment les mécanismes financiers pour améliorer la qualité et l'efficacité des services médicaux, régler la surcharge des hôpitaux hospitalière ; d’étendre la couverture de l'assurance maladie universelle et la couverture des paiements de l'assurance maladie ; de bien contrôler les frais de santé, de mieux contrôler les médicaments, les fournitures et matériels médicaux ; de renforcer la médecine préventive. A cela s'ajoute une innovation forte et globale dans la formation et le développement des ressources humaines sur les plans d'expertise professionnelle, de recherche scientifique et de coopération internationale.

Enfin, Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa conviction que les médecins, les pharmaciens, les fonctionnaires et tout le secteur de la santé promouvront la tradition pour se développer et mieux servir le peuple. - VNA