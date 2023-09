Le président américain Joe Biden à une réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: Xinhua/VNA



New York (VNA) - Le Débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ayant pour thème "Reconstruire la confiance et rallumer la solidarité mondiale : Accélérer l'action en faveur du Programme 2030 et de ses objectifs de développement durable pour la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous", a débuté le 19 septembre à New York, aux États-Unis.



Plus de 150 chefs d'État, de gouvernement et dirigeants de nombreux pays et organisations internationales y participent.



Dans son discours, le président américain Joe Biden a mis l'accent sur les relations entre le Vietnam et les États-Unis, soulignant que personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, un président américain se tiendrait aux côtés des dirigeants vietnamiens à Hanoï et exprimerait son engagement à promouvoir les relations de coopération au plus haut niveau. Cela démontre que les pays peuvent surmonter leur passé d'ennemis pour devenir des partenaires, afin de relever ensemble les défis et de guérir les blessures.



Le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis sont prêts à coopérer avec d'autres pays pour résoudre les différends, et que les États-Unis sont déterminés à promouvoir le multilatéralisme afin de faire face aux défis mondiaux.



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au Débat général de la 78e session de l' Assemblée générale des Nations Unies , le 19 septembre. Photo: VNA

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que le monde était au bord d'une rupture dans les relations commerciales et dans le système économique et financier international, avec une division Est-Ouest entre pays développés et pays en développement. Parallèlement, la communauté internationale est confrontée à une série de défis, notamment le changement climatique et la montée du niveau de la mer, tandis que les tensions géopolitiques s'intensifient.



Le secrétaire général de l’ONU a déclaré que les pays doivent renforcer le dialogue, promouvoir le multilatéralisme et réformer le système de gouvernance internationale, en particulier les institutions économiques et financières internationales ainsi que les Nations Unies, afin de mieux répondre aux exigences du développement durable. Il a notamment souligné les priorités en matière de changement climatique et d'utilisation responsable de l'intelligence artificielle (IA) et des nouvelles technologies.



Une délégation vietnamienne de haut niveau, dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, participe à des réunions de haut niveau avec des activités importantes visant à communiquer la politique cohérente du Parti, de l'État et du gouvernement du Vietnam aux amis internationaux, en mettant en avant un Vietnam pacifique, coopératif et intègre. Ces efforts contribueront grandement aux relations entre le Vietnam et l'ONU ainsi qu'avec d'autres pays, en les portant vers de nouveaux sommets. -VNA