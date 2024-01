Le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, à l'Université Vietnam-Allemagne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 24 janvier, le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, et son épouse ont quitté Hô Chi Minh-Ville, terminant avec succès leur visite d'État au Vietnam les 23 et 24 janvier, à l'invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.



Durant son séjour au Vietnam, le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, s’est entretenu avec son homologue vietnamien, Vo Van Thuong, et a assisté à la cérémonie de signature de documents de coopération entre les deux pays. Il a également rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.



Les dirigeants vietnamiens ont souligné que le Vietnam tenait toujours en haute estime et privilégiait le développement de ses relations avec l'Allemagne.



Les deux parties ont discuté de grandes orientations et mesures visant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, ainsi que de questions régionales et internationales d'intérêt commun.



À Hô Chi Minh-Ville, le président allemand a rencontré les dirigeants du Comité populaire municipal et a visité la Maison allemande. A Binh Duong, il a visité l'Université Vietnam-Allemagne.



L'épouse du président allemand, Elke Büdenbender, et l'épouse du président vietnamien, Phan Thi Thanh Tam, ont regardé des spectacles de marionnettes sur l'eau au Théâtre de marionnettes de Thang Long.



La visite d'État au Vietnam du président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, et de son épouse, a eu lieu dans le contexte où les relations bilatérales continuent de s'approfondir et connaissent des développements substantiels dans de nombreux domaines.



Il s'agit de la première visite à l'étranger du président Frank-Walter Steinmeier en 2024 et de la première visite officielle de haut niveau entre les deux pays en 2024.



Il s'agit de la deuxième visite d'un président allemand au Vietnam dans l'histoire des relations entre les deux pays depuis la réunification allemande, la première étant celle du président Horst Kohler au Vietnam en mai 2007.-VNA