Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a présenté mercredi 7 septembre ses plus sincères condoléances aux familles des victimes de l’incendie d’un salon de karaoké dans la province méridionale de Binh Duong.

Les sapeurs-pompiers sur le lieu du drame à Binh Duong. Photo : VNA

L’incendie s’est déclaré vers 20h48 mardi 6 septembre dans le salon de karaoké du quartier de An Phu, dans la ville de Thuân An. À 20h00 mercredi 7 septembre, le nombre de morts dans l’incident était passé à 32.Le chef de l’Etat a demandé au gouvernement de charger le ministère de la Sécurité publique et d’autres ministères et organes compétents ainsi que le Comité populaire provincial de Binh Duong de visiter et de soutenir les familles, tant matériellement que spirituellement, de remédier aux conséquences de l’incendie et d’en idenfitier rapidement la cause.Selon un rapport présenté à l’Office du gouvernement par le Comité populaire provincial le même jour, un court-circuit électrique était à l’origine de cet incendie. Au moins une chambre de karaoké et une chambre de stockage n’ont pas été accessibles car la température est restée élevée.Le salon de karaoké de trois étages, construit sur plus de 1.500 mètres carrés, a été mis en service en 2016. – VNA