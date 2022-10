Hanoï, 10 octobre (VNA) - Les entreprises publiques devraient jouer un rôle plus actif dans la promotion du développement des localités défavorisées, a déclaré le 10 octobre à Hanoï le président Nguyen Xuan Phuc lors d'une rencontre avec des dirigeants d'entreprises publiques exceptionnelles à l’occasion de la Journée des entrepreneurs du Vietnam (13 octobre).

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le dirigeant a souligné que les entreprises ont aidé à faire face aux défis socio-économiques tout en jouant le rôle de pionnier dans la protection du socialisme.

Il a félicité le Comité du Parti du Bloc des entreprises de ressort central et les Comités du Parti des groupes, des compagnies générales et des banques du bloc pour leur leadership dans la construction du Parti et l'accomplissement des tâches politiques.

Les entreprises contribuent annuellement à plus de 20% de la collecte du budget national et prennent la tête du bien-être sociale, a-t-il souligné.

Photo : VNA

Soulignant les limites et les défis des entreprises d'État, le président a demandé au Comité du Parti du Bloc des entreprises de ressort central et aux organisations du Parti de travailler plus dur afin de prévenir les pertes et les phénomènes négatifs.

Il a également exhorté les entreprises à accélérer la restructuration, la transformation numérique et l'application scientifique et technologique, et à faire de meilleures prévisions basées sur l'analyse de la situation nationale et mondiale pour tirer parti des opportunités et réduire les risques.

Le système d'administration des entreprises doit être mis à niveau pour répondre aux normes modernes, et la compétitivité des entreprises doit être améliorée, a-t-il indiqué, suggérant la publication d'indices pour surveiller et évaluer la production et l'efficacité des entreprises.



Nguyen Xuan Phuc a noté que les entreprises publiques devraient prendre la tête de la recherche et de l'innovation, construire un écosystème de petites et moyennes entreprises, former des chaînes de valeur et optimiser le marché intérieur pour s'intégrer dans le monde.

Il a appelé à davantage de contributions des entreprises pour maintenir la stabilité macro-économique et assurer la sécurité de l'économie nationale, en particulier la sécurité énergétique et alimentaire, et la protection de l'environnement.

Le Comité du Parti a indiqué que les revenus combinés de l'ensemble du bloc au cours des neuf premiers mois de cette année étaient estimés à 1.540.000 milliards de dongs (64,47 milliards de dollars), en hausse de près de 39 %.



Les entreprises ont contribué pour près de 225.000 milliards de dongs au budget de l'État, soit une hausse d'environ 24 %.



Ils ont notamment fourni près de 32.200 milliards de dongs pour la lutte contre le COVID-19 et contribué près de 5.000 milliards de VND au travail de bien-être sociale. - VNA