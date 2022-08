Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc qui a reçu jeudi 25 août à Hanoi l’ancien président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam et président du groupe Panko, Choi Young-joo, a exhorté le groupe Panko à contribuer à porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars.

Le président Nguyên Xuân Phuc (à droite) remet un cadeau de souvenir à l’ancien président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam et président du groupe Panko, Choi Young-joo. Photo: VNA

Le chef de l’Etat a déclaré que le Vietnam offre toujours les meilleures conditions possibles aux investisseurs étrangers, demandant aux investisseurs sud-coréens d’envisager d’accélérer l’utilisation des technologies de pointe, en particulier les technologies vertes et respectueuses de l’environnement dans leurs activités.Il a apprécié le groupe Panko pour l’expansion de ses investissements au Vietnam et a remercié Choi Young-joo pour son soutien important pendant l’épidémie de Covid-19, notamment la mobilisation des dons d’un million de dollars auprès des entreprises sud-coréennes pour soutenir Hô Chi Minh-Ville dans la lutte contre le Covid-19.De son côté, Choi Young-joo a fait savoir que malgré l’impact du Covid-19, Panko a redoublé d’efforts pour assurer le bien-être de ses travailleurs vietnamiens.Le groupe prévoit d’accroître ses investissements dans divers domaines, autres que son activité principale, le textile et l’habillement, a-t-il fait savoir, souhaitant plus de soutien du gouvernement vietnamien aux entreprises sud-coréennes.Le président Nguyên Xuân Phuc a également demandé aux entreprises étrangères de créer plus d’emplois, de prêter attention à la formation professionnelle et de créer un environnement de travail sûr pour le bien-être des travailleurs vietnamiens.Il a exhorté le président du groupe Panko à promouvoir activement le climat des affaires au Vietnam auprès des entreprises sud-coréennes et à favoriser la coopération entre les deux nations dans divers domaines, y compris les célébrations du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. – VNA