Hanoi (VNA) – Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum a terminé mercredi matin 26 octobre sa visite officielle au Vietnam entamée lundi 24 octobre sur l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum. Photo: VNA



Ce déplacement a une signification importante en l’"Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022" marquant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Durant son séjour au Vietnam, il est allé rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et au président de la République Nguyên Xuân Phuc, et a eu une entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum. Photo: VNA



Les dirigeants ont affirmé que les relations entre les deux pays ainsi qu’entre les trois pays Vietnam - Laos - Cambodge apportent une contribution importante au développement et à la prospérité de chaque pays, et ont souligné que les trois pays s’unissent pour s’entraider tant sur le plan matériel que spirituel et partager leurs expériences pour un développement mutuel.

Ils se sont déclarés convaincus que les Sommets de l’ASEAN 40-41 et la 43e Assemblée générale de l’AIPA à Phnom Penh en novembre 2022 seront couronnés de succès, contribuant pour une part importante à la construction de la Communauté de l’ASEAN, renforçant le prestige et la position de l’ASEAN sur la scène internationale.

Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum a également rencontré et travaillé avec le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi Dinh Tiên Dung, la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Hà Thi Nga.

Il a reçu une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge conduite par la cheffe de la Commission des affaires des députés du Comité permanent de l’Assemblée nationale, cheffe adjointe de la Commission de l’organisation du Comité central du PCV et présidente de l’association Nguyên Thi Thanh, et le président et directeur général du groupe Viettel Tào Duc Thang. – VNA