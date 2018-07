Hanoi, 25 juillet (VNA) – A la nouvelle de l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction dans la province d’Attapeu, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh Mân a adressé le 25 juillet un message de sympathie à Saysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos, président du Front d'édification nationale du Laos.

Des maisons inondées après l'effondrement du barrage hydroélectrique Sepien Senamnoi au Laos. Photo: Xinhua

Le barrage Xepian-Xe Nam Noy s'est effondré lundi soir 23 juillet, libérant cinq milliards de mètres cubes d'eau, et faisant des morts et disparus et faisant état des milliers de personnes sans abri. L'effondrement de ce barrage hydroélectrique a provoqué des crues soudaines dans 6 villages du district de Sanamxay, province d’Attapeu.



D’une capacité installée de 410 MW et d’une production annuelle de 1.860 GWh, la centrale hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy est le fruit de la coopération entre des compagnies laotienne, sud-coréenne et thaïlandaise. -VNA