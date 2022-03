Hô Chi Minh-Ville, 22 mars (VNA)- Le président du Comité populaire d'Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu le 22 mars la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo, en visite de travail dans la ville.

Le président du Comité populaire d'Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai reçoit la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo. Photo : VNA

Phan Van Mai a déclaré que Hô Chi Minh-Ville promeut le développement des économies numériques, créatives, la transformation numérique et la construction d'une ville intelligente et d'un centre financier pour créer une force motrice pour un développement économique durable et améliorer la qualité de vie des habitants.

La ville peut devenir une rampe de lancement pour les entreprises de l'OIF pour participer à la chaîne d'approvisionnement des produits agricoles de la région et du monde, a-t-il promis.



Il a proposé à l'OIF d'accompagner les entreprises d'Ho Chi Minh Ville pour accéder aux marchés des autres pays membres de l'organisation et renforcer la coopération dans la transformation des produits agricoles, les énergies renouvelables et la croissance verte.



Hô Chi Minh-Ville s'est engagée à créer des conditions favorables pour que les entreprises de l'OIF puissent fonctionner efficacement et à long terme, a-t-il déclaré.



De plus, Phan Van Mai a souhaité continuer la mise en œuvre de programmes d'enseignement du français dans les écoles et les universités de la ville.

Il a demandé à Mme Louise Mushikiwabo de prêter attention et soutien à Hô Chi Minh-Ville pour accueillir la prochaine Conférence ministérielle de l'OIF.

Pour sa part, Mme Louise Mushikiwabo a déclaré que toutes les activités de l'OIF contribuent à la paix, à la coopération, à la solidarité et au développement durable.



La communauté francophone a affirmé sa position internationale et a promu la coopération avec les organisations internationales et régionales dans la recherche conjointe de solutions aux défis mondiaux, a-t-elle noté.



Évaluant le potentiel de coopération entre l'OIF et le Vietnam, Mme Louise Mushikiwabo a déclaré que les relations entre les deux parties en général, et entre Hanoï et les autres pays membres francophones en particulier au cours des dernières années, ont été renforcées et promues de manière de plus en plus efficace et pratique dans tous les champs.- VNA