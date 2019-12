Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man (3e à partir de la gauche), et l’évêque Tri Buu Thien (3e à partir de la droite). Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, et des responsables de la ville de Can Tho (Sud), ont rendu visite le 14 décembre à l’évêché de Can Tho à l’occasion de Noël 2019.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat et du FPV, Tran Thanh Man a adressé ses meilleurs vœux de Noël à l’évêque Tri Buu Thien, aux dignitaires et fidèles catholiques du diocèse de Can Tho.

Il a exhorté l’évêque Tri Buu Thien à encourager les prêtres, moines et fidèles catholiques de son diocèse à participer aux mouvements d’émulation lancés par le FPV ainsi qu’à intensifier leurs contributions au développement socio-économique local.

L’évêque Tri Buu Thien a déclaré se réjouir de l’attention accordée par les dirigeants du Parti, de l’Etat et du FPV au diocèse de Can Tho, avant de s’engager à encourager ses fidèles à contribuer au processus de développement national.

Le diocèse de Can Tho, d’une superficie de 14.000 km², comprend la ville de Can Tho, les provinces de Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu et Ca Mau. Il recense 180.000 catholiques et environ 200 prêtres. -VNA