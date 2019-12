Le président du Bangladesh Md. Abdul Hamid (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 23 décembre au Palais présidentiel du Bangladesh, l'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Pham Viet Chien, a présenté ses lettres de créance du président Nguyen Phu Trong au président du Bangladesh Md. Abdul Hamid.

Lors de la rencontre après la cérémonie, le président Abdul Hamid a souligné que les deux pays ont de nombreuses similitudes et un potentiel de coopération dans de nombreux domaines avant de souhaiter que l'ambassadeur, à son poste, promeuve de bonnes relations bilatérales, notamment dans le domaine de l'économie et du commerce.

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Viet Chien a transmis au président Abdul Hamid les salutations du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong et des hauts dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam.

L'ambassadeur Pham Viet Chien a informé le président Abdul Hamid du développement des relations bilatérales ces dernières années, en particulier après la visite du feu président Tran Dai Quang. L'ambassadeur a affirmé qu'avec le soutien du président et du gouvernement du Bangladesh, il s'efforcera de promouvoir l'amitié traditionnelle à multiples facettes entre les deux pays, en portant notamment le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à plus d’un milliard de dollars et pour atteindre deux milliards, conformément aux potentiels et aux forces des deux pays. -VNA