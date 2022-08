Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a décidé mardi 2 août de décerner à titre posthume l’Ordre de mérite de première classe à trois policiers décédés dans la lutte contre un incendie survenu le 1er août dans un bar de karaoké dans l’arrondissement de Câu Giây, à Hanoi.

Des sapeurs-pompiers sur le lieu du drame. Photo: VNA



Le sous-colonel Dang Anh Quân, chef de l’équipe de police chargée de la prévention et de la lutte contre les incendies et du sauvetage, relevant de la police de l’arrondissement de Câu Giây; le sous-capitaine Dô Duc Viêt et le caporal Nguyên Dinh Phuc de la même équipe ont sacrifié leur vie pour la sécurité du peuple, la cause de la construction du socialisme et de la défense de la Patrie. – VNA