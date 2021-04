Berlin, 12 avril (VNA) - Le président du Service universitaire mondial (WUS) de l’Allemagne, Kambiz Ghawami, a souligné le rôle croissant du Vietnam dans le monde ainsi que la coopération entre le Vietnam et l'Allemagne lors d'une récente interview accordée aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information en Allemagne.

Le président du Service universitaire mondial (WUS) de l’Allemagne, Kambiz Ghawami. Photo : VNA

La coopération fructueuse entre Hanoï et Berlin au Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que le fait que le Vietnam, président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020, et l'Allemagne, qui a assuré la présidence de l'Union européenne la moitié de la même année, ils ont travaillé ensemble sur différentes initiatives internationales, montrant que la communauté internationale croyait fermement aux politiques de Hanoi, a-t-il déclaré.

Grâce à la bonne maîtrise de la pandémie du COVID-19 par le pays, le Vietnam pourrait atteindre une croissance de 6,5% du PIB en 2021, et même 7,2% en 2022, comme prévu par la Banque mondiale (BM).



Selon Kambiz Ghawami, les prévisions sont encourageantes, en particulier lorsque le pays associe le développement économique durable aux objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU d'ici 2030.



Le Vietnam et l'Allemagne ont diverses résolutions pour réaliser les ODD, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties pourraient travailler ensemble sur une recherche au niveau international sur les maladies infectieuses chez les animaux, ainsi que lancer des initiatives connexes à l'ONU et dans le cadre du CSNU.



En outre, Kambiz Ghawami a déclaré que le peuple vietnamien en Allemagne avait contribué ses efforts à la lutte contre le COVID-19 en présentant des repas et des masques faciaux aux travailleurs de première ligne allemands.



Les deux pays ont également coopéré à divers projets, a-t-il déclaré, notant les États de Hesse, de Sachsen-Anhalt, de Schleswig-Holstein et de Thüringen, ainsi que l'Association d'amis de l'Université vietnamo-allemande (VGU), comprenant de nombreuses entreprises allemandes comme Messer AG, EDAG. , Dussmann, HDI, TRUMPF, Dorsch AG et la succursale VietinBank en Allemagne, ont présenté plus de 300 bourses d'une valeur de plus de 170.000 EUR pour soutenir les étudiants de la VGU qui rencontrent des difficultés en raison du COVID.



Il a souligné que les relations Vietnam-Allemagne ont été construites sur la confiance politique ainsi que sur des liens étroits entre les deux peuples. - VNA