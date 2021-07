Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale de la 15e législature a élu mardi après-midi 20 juillet le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale de la 14e législature Vuong Dinh Huê au poste de président de l’Assemblée nationale de la 15e législature.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê prête serment devant l’Assemblée nationale, le 20 juillet. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a prêté serment sous le drapeau rouge à l’étoile d’or sacré de la Patrie, devant l’Assemblée nationale, devant les compatriotes et les électeurs du pays lors d’une cérémonie solennelle dans la Maison de l’Assemblée nationale.Il s’est engagé à être absolument loyal à la Patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens.Dans son discours devant l’Assemblée nationale, il a affirmé qu’en tant président de l’Assemblée nationale, il se consacrera à faire de son mieux, à continuer à innover dans les méthodes, à améliorer la qualité et l’efficacité des activités de l’Assemblée nationale.Selon le dirigeant, cela vise l’objectif ultime de servir les intérêts de la nation, pour le bonheur du peuple, de consolider la défense et la sécurité nationales, de défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale et de renforcer l’intégration internationale. – VNA