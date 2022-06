Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê assiste à la signature de neuf protocoles d'accord sur la coopération entre des universités des deux pays. Photo: VNA



Budapest (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, en visite officielle en Hongrie, a assisté le 27 juin à un forum de coopération en matière d’éducation Vietnam – Hongrie, tenue à l’Université Eötvös Loránd à Budapest.

Présent également à cet événement, le vice-Premier ministre vietnamien Lê Van Thanh a exhorté les organes concernés des deux pays à promouvoir leur coopération pour mettre en œuvre efficacement les accords signés sur l'éducation.

Il a déclaré souhaiter que les établissements de formation et les instituts d’étude des deux pays prennent des mesures concrètes pour promouvoir davantage la coopération, notamment dans la médecine et la pharmacie, l’électronique, l’énergie, la littérature et les arts, le droit…

Le Van Thanh a souligné que les résultats de la visite du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, en Hongrie et les documents signés lors de ce forum ouvriraient une nouvelle ère, accélérant la réalisation des engagements et des objectifs dans la coopération bilatérale en matière d’éducation.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, et des délégués au forum. Photo: VNA



De son côté, Balazs Hanko, secrétaire d'État du ministère hongrois de la Culture et de l'Innovation, a indiqué que les deux parties continueraient de développer des relations de coopération entre universités.

Grâce aux programmes de coopération en matière de formation du gouvernement hongrois, environ 200 étudiants vietnamiens participent chaque année à des formations dans les domaines de la santé, du droit, de l'architecture, de la sylviculture, des sciences et technologies..., a-t-il fait savoir.

Lors du forum, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Huê, a assisté à la signature de neuf protocoles d’accord sur la coopération entre des universités des deux pays.

Actuellement, plus de 600 étudiants vietnamiens font leurs études et travaillent en Hongrie. Chaque année, la Hongrie accorde au Vietnam 200 bourses. Jusqu'à présent, la Hongrie a formé plus de 4.000 étudiants vietnamiens avec des qualifications en sciences et technologies, en gestion économique et dans d'autres domaines. -VNA