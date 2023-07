Le livre « Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới » - Quelques questions sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans le processus d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période, a été présenté le 18 juillet à Hanoï.

Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a effectué les 20 et 21 juillet une visite officielle au Vietnam.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assisté samedi sir 22 juillet à un programme artistique en hommage aux martyrs et aux révolutionnaires au vestige historique national spécial du carrefour de Dông Lôc dans la province de Hà Tinh (Centre).

Photos et gros titres à la une, la presse malaisienne a mis en lumière, les 22 et 23 juillet, la visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.