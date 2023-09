Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a rencontré lundi après-midi 11 septembre à Hanoi le président américain Joe Biden qui effectue une visite d’État au Vietnam du 10 au 11 septembre à l’invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (à droite) et le président américain Joe Biden se serrent la main, à Hanoi, le 11 septembre. Photo : VNA

Exprimant sa joie d’accueillir le président Joe Biden en tant que premier président américain à visiter la Maison de l’Assemblée nationale, il a félicité le président Joe Biden pour son entretien fructueux, dimanche 10 septembre, avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong.



Il a salué l’élévation des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable, qui ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, couvrant les canaux des échanges entre les partis, les parlements, les gouvernements et les peuples des deux pays.



Les deux dirigeants ont souligné l’importance des parlements dans le processus de guérison, d’instauration de la confiance, de renforcement de la coopération et d’élévation des relations bilatérales.



Le président Joe Biden a remercié le plus haut législateur d’avoir dirigé les efforts visant à promouvoir des relations partagées entre les deux législatures et les deux pays, basées sur la confiance et la collaboration.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le président américain Joe Biden posent avec des responsables des associations d’anciens combattants vietnamiens et américains et des ministères de la Défense, à Hanoi, le 11 septembre. Photo : VNA



Concernant les résultats obtenus après l’entretien du 10 septembre, le président de l’Assemblée nationale a déclaré que l’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens mèneraient conjointement un plan d’action pour mettre en œuvre la Déclaration commune des dirigeants sur l’élévation des relations Vietnam-États-Unis.



Il a proposé que les États-Unis achèvent rapidement les procédures visant à reconnaître le Vietnam comme une économie de marché et continuent d’allouer des ressources à la coopération d’après-guerre.



En accord avec les propositions du président de l’Assemblée nationale, le président américain s’est engagé à déployer des efforts pour promouvoir un consensus interne aux États-Unis en faveur des relations américano-vietnamiennes et de la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam dans un avenir proche.



Concernant le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre, le président de l’Assemblée nationale a exprimé ses pensées à la mémoire des victimes et ses condéances envers le gouvernement et le peuple américains.



Lors de l’entrevue, les deux dirigeants ont vu les responsables des associations d’anciens combattants vietnamiens et américains et des ministères de la Défense remettrent les unes aux autres des souvenirs de guerre. Les deux parties ont convenu de travailler pour remédier aux conséquences de la guerre et ont discuté de l’importance de poursuivre ce travail.



A cette occasion, le président Joe Biden a exprimé son souhait d’accueillir au plus tôt le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê à Washington. – VNA