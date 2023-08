Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, et la présidente du Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P), ancienne présidente indonésienne, Megawati Sukarnoputri, ont souligné vendredi 4 août à Jakarta la longue tradition des liens d’amitié qui unissent les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (2e, à partir de la gauche) et la présidente du Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P), Megawati Sukarnoputri, à Jakarta, le 4 août. Photo: VNA



Lors de leur rencontre, la présidente du PDI-P, qui est aussi à la tête de l’Agence de développement de l’idéologie Pancasila (BPIP) et de l’Agence nationale de la recherche et de l’innovation (BRIN), a salué et apprécié la première visite officielle en Indonésie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.



La visite a eu lieu à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam - Indonésie (2013-2023), contribuant à l’approfondissement et au développement substantiel de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique entre les deux pays, vers le 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025, a-t-elle plaidé.



Mme Megawati a rappelé ses souvenirs profonds des relations fraternelles étroites entre les deux fondateurs respectés de l’Indonésie et du Vietnam - le président Sukarno et le président Hô Chi Minh, ses souvenirs profonds avec le général Vo Nguyên Giap et l’ancienne vice-présidente Nguyên Thi Binh, ainsi que de bons souvenirs de ses visites passées sur la terre et les hommes du Vietnam.



Elle a également exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam, et affirmé que le Vietnam est un partenaire important de l’Indonésie dans la région.



Le présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a solennellement transmis à Mme Megawati les salutations cordiales du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, du président de la République Vo Van Thuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh.



Il a remercié les contributions importantes et les bons sentiments que le président Sukarno, le père respecté de Mme Megawati, et elle-même ont réservés au Vietnam et à son peuple, ainsi qu’aux belles relations de voisinage traditionnelle et de coopération entre les deux pays forgées et culvitées par le président Sukarno et le président Hô Chi Minh.



Le plus haut législateur vietnamien a hautement apprécié le rôle important de Mme Megawati dans le développement positif de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, avec l’établissement du partenariat intégral en 2003 à l’occasion de sa visite en tant que la première présidente indonésienne au Vietnam.



Il a félicité l’Indonésie pour avoir rempli avec brio son rôle de président du G20 en 2022 et assumer la présidence de l’ASEAN 2023 et de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) 2023, et a souligné que le Vietnam attache toujours de l’importance au partenariat stratégique avec l’Indonésie.

Le dirigeant vietnamien et la présidente du PDI-P ont convenu que dans les temps à venir, les agences compétentes du Vietnam et de l’Indonésie devraient proposer de manière proactive des mesures efficaces et pratiques pour renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, par tous les canaux et à tous les niveaux, en particulier entre les partis.



Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération entre les institutions de recherche et théoriques des deux pays, en particulier entre la BPIP, la BRIN présidées par Mme Megawati et le Conseil central de la théorie, l’Académie des sciences sociales du Vietnam et l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.



A cette occasion, le présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a transmis les invitations du secrétaire général Nguyên Phu Trong et d’autres hauts dirigeants vietnamiens à Mme Megawati pour effectuer de nouveau une visite au Vietnam. Mme Megawati a accepté l’invitation avec joie et a confirmé qu’elle se rendra au plus tôt au Vietnam. – VNA