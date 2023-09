Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo: VNA



Sofia (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a rencontré lundi à Sofia des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie bulgare, de l'Association de l'industrie bulgare et de certaines entreprises bulgares.



Les hommes d’affaires bulgares ont informé le dirigeant vietnamien de leurs activités. Plusieurs ont affirmé leur volonté de coopérer avec des partenaires vietnamiens en matière d'investissement et d'affaires.



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a déclaré que l'un des objectifs principaux de sa visite était de promouvoir les activités économiques, commerciales et d'investissement avec la Bulgarie. Il a également salué la ratification récente de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA) par l'Assemblée nationale bulgare, lequel devra contribuer à favoriser les investissements entre les deux pays.



Le dirigeant vietnamien a proposé à la partie bulgare de coopérer avec les organes compétents vietnamiens pour organiser des séminaires et des visites de délégations d'affaires afin d’aider les entreprises des deux pays à nouer des liens.



Soulignant que les échanges commerciaux bilatéraux entre la Bulgarie et le Vietnam demeuraient modestes par rapport au volume du commerce extérieur des deux pays, Vuong Dinh Hue a indiqué que lors de ses rencontres avec le président et le Premier ministre bulgares, les deux dirigeants bulgares avaient encouragé les entreprises des deux pays à coopérer pour mener des investissements communs.



Le président de l'Assemblée nationale a enfin souligné le grand potentiel de coopération dans le domaine minier entre les deux parties, ainsi que le développement rapide de l’élevage au Vietnam, encourageant des entreprises bulgares à collaborer avec des partenaires vietnamiens. -VNA