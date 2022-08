Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a reçu jeudi 25 août à Hanoi le nouvel ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (à droite) et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil, à Hanoi, le 25 août. Photo : VNA

Félicitant le diplomate d’avoir pris ses fonctions au Vietnam, le dirigeant a exprimé sa conviction que les relations entre les deux pays, y compris les deux parlements, continueront de prospérer pendant le mandat de l’ambassadeur.Shawn Perry Steil a affirmé que les relations bilatérales continueront de se développer fortement sur la base des fondations existantes, ajoutant qu’il espère qu’il y aura davantage d’activités de coopération entre les parlements des deux pays en 2023 lorsqu’ils célébreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.Vuong Dinh Huê a souligné les progrès réalisés dans le partenariat intégral Vietnam-Canada, comme en témoignent les visites mutuelles et les recontres en marge des conférences internationales, ainsi que la croissance vigoureuse du commerce bilatéral, qui a atteint 6 milliards de dollars en 2021, en hausse de 18,5% par rapport à 2020, et plus de 2,9 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année.Le Canada est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique, qui est à son tour son plus grand partenaire commercial au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).Le président de l’Assemblée nationale a demandé à l’ambassadeur de promouvoir activement les liens économiques, commerciaux et d’investissement bilatéraux, soulignant que leur potentiel de coopération reste énorme.L’Assemblée nationale du Vietnam soutient le renforcement des relations du Canada avec le Vietnam et d’autres pays de l’ASEAN, a-t-il dit, recommandant aux deux parties de capitaliser davantage sur les opportunités générées par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Le plus haut législateur a convenu de l’organisation d’activités de coopération parlementaire pour marquer les cinq ans de l’établissement du partenariat intégral et le 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2023.Les deux pays devraient renforcer davantage leur coopération parlementaire à égalité avec le partenariat global, a-t-il dit, demandant au diplomate canadien d’aider à intensifier les visites mutuelles entre les deux parlements, les groupes d’amitié parlementaires et les députés vietnamiens et canadiens pour partager leurs expériences et se soutenir mutuellement dans les forums parlementaires internationaux.Il a affirmé que le Vietnam salue la promotion par le Canada des relations avec l’Asie-Pacifique, le Vietnam et l’ASEAN, suggérant que les deux parties intensifient leur dialogue et leur coopération pour faciliter l’amélioration des relations ASEAN-Canada.L’ambassadeur canadien a exprimé sa joie devant le commerce bilatéral florissant, en particulier depuis que les deux pays ont rejoint le CPTPP. Il a affirmé que le Canada considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie-Pacifique et espère que le Vietnam soutiendra l’élévation de ses liens avec l’ASEAN à un partenariat stratégique plus tard cette année.Il a également espéré que davantage de délégations de l’Assemblée nationale du Vietnam effectueront des visites de travail au Canada après la pandémie de Covid-19. – VNA