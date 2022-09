Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a déclaré mercredi 7 septembre qu’il espérait que les organes d’audit d’État du Vietnam et du Laos renforceraient davantage l’échange de délégations, la formation et le partage d’expériences pour leurs auditeurs.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (à droite) et le président de l’Audit d’État du Laos Viengthavisone Thephachanh, à Hanoi, le 7 septembre. Photo : VNA

Recevant à Hanoi le président de l’Audit d’État du Laos Viengthavisone Thephachanh, en visite au Vietnam du 6 au 10 septembre, le dirigeant vietnamien a déclaré que l’Assemblée nationale du Vietnam est prête à créer des conditions favorables pour que les deux organes renforcent leur coopération et accomplir les tâches qui leur sont confiées.Le président de l’Audit d’État du Laos a pour sa part souligné l’importance des activités d’audit de l’État pour renforcer les disciplines dans l’utilisation des finances et des biens publics.Après avoir informé le dirigeant vietnamien des résultats d’une séance de travail avec l’Audit de l’État du Vietnam dans la matinée du même jour, le responsable lao a déclaré qu’il proposerait à l’Assemblée nationale du Laos d’examiner et de modifier la Loi sur l’audit de l’État et d’élaborer des réglementations pour que l’organe d’audit lao fonctionne plus efficacement.Souscrivant aux suggestions du responsable laotien, le plus haut législateur vietnamien a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Audit de l’État du Vietnam sont disposés à partager leurs expériences avec leurs homologues lao dans l’amendement et le complément de la Loi sur l’audit d’État du Laos.Il a exhorté les organes d’audit d’État des deux pays à maintenir le mécanisme de coopération entre les organes d’audit d’État du Vietnam, du Laos et du Cambodge ainsi qu’à renforcer leur collaboration dans des organisations telles que l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) et les institutions supérieures de contrôle de l’ASEAN (ASEANSAI). – VNA