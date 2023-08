L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong, accueille le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, à l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta. Photo: VNA

Il s'agit également d'un événement important dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique et attendent le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.La visite illustre le respect et le soutien du Vietnam à l'Indonésie avant l'AIPA-44 et au cours de l'année 2023 de la présidence indonésienne de l'ASEAN, et contribue grandement à la consolidation des relations et de la confiance politique entre les deux pays, ainsi qu'à l’approfondissement de leur partenariat stratégique.Durant sa visite officielle en Indonésie, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, rencontrera des dirigeants indonésiens et assistera à des événements culturels, économiques et diplomatiques.Après sa visite officielle en Indonésie, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, assistera à l’AIPA-44 en Indonésie.L'AIPA-44 met en évidence l'adaptabilité des parlements des pays membres de l'ASEAN dans le contexte de nombreuses fluctuations de la situation internationale et régionale. Elle met l'accent sur le dialogue et la consultation, le renforcement de la coordination entre les organes exécutif et législatif, contribuant à renforcer la solidarité, l'unité et la centralité de l'ASEAN.-VNA