Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue , rencontre des médecins de l’Hôpital central militaire 108. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 68e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février), le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté lundi à une rencontre avec les médecins de l’Hôpital central militaire 108 à Hanoï.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a adressé les salutations, les remerciements profonds et les félicitations à tout le personnel de l’Hôpital central militaire 108.



Selon lui, le Vietnam est considéré par la communauté internationale comme un “point lumineux” dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies. La taille des Vietnamiens s’est nettement améliorée alors que l’espérance de vie moyenne est supérieure à la moyenne mondiale. L’indice de couverture des services de santé du Vietnam est également plus élevé que le niveau moyen de l’Asie du Sud-Est et du monde.

Le Vietnam a réussi à produire la plupart des vaccins utililisés dans le cadre de son Programme national de vaccination élargi, à maîtriser des technologies et techniques importantes de dépistage et de détection des agents pathogènes dangereux, a-t-il indiqué.

Actuellement, le Vietnam est parvenu à maîtriser des techniques de transplantation d’organes. Ses technologies de chirurgie laparoscopique et ses interventions cardiovasculaires sont reconnues dans le monde avec une réduction des coûts de 30 à 50%, a-t-il ajouté.

En particulier, au cours des trois dernières années, sous la direction du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, avec le soutien et la coopération des ministères, des organes et des localités du pays, le secteur de la santé a réussi à contrôler la pandémie de COVID-19, a-t-il souligné.

En ce qui concerne l’Hôpital central militaire 108, Vuong Dinh Hue a constaté qu’il était devenu l’un des plus grands centres de transplantation de tissus et d’organes du pays, le leader de la transplantation hépatique au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, rend visite à un patient dans l’Hôpital central militaire 108. Photo: VNA

Les réalisations dignes de fierté du secteur de la santé et de l’Hôpital central militaire 108 offrent une opportunité d’améliorer la qualité de vie des patients, tout en démontrent la propre capacité et les efforts d’intégration au monde du secteur, des médecins vietnamiens, a déclaré Vuong Dinh Hue.

Il a ensuite demandé à l’Hôpital central militaire 108 d’accélérer la modernisation pour mieux servir le peuple.

Le président de l’Assemblée nationale s’est enfin déclaré convaincu que les plus de 500.000 membres du personnel médical vietnamien, et l’Hôpital central militaire 108 en particulier, poursuivraient leurs efforts pour obtenir des acquis plus importants.



À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a offert de l’encens au monument commémoratif du Président Ho Chi Minh dans l’enceinte de l’Hôpital central militaire 108 et rendu visite à des médecins et patients de l’Hôpital. -VNA