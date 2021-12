Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l’AN du Vietnam sont arrivés à l'aéroport de Noi Bai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l’AN du Vietnam sont arrivés à l'aéroport de Noi Bai, terminant avec succès leur visite officielle de six jours en République de Corée et en Inde.

Vuong Dinh Hue a eu un calendrier diplomatique animé avec près de 70 activités dans les deux pays, dont les rencontres avec les hauts dirigeants de l’organe législatif et du gouvernement de République de Corée et de l’Inde.

La cérémonie de remise des vaccins, fournitures, ingrédients au service de la production de médicaments anti-COVID-19 et des sommes aux agences et entreprises vietnamiennes. Photo : VNA



Ce voyage d’affaire a obtenu des résultats complets dans les domaines de la politique, des affaires étrangères, de la diplomatie au service de l'économie, de la diplomatie vaccinale, de la diplomatie du peuple et du travail des Vietnamiens à l'étranger. Il y a eu 9 accords de coopération signés entre les ministères, les secteurs et les agences du Vietnam et leurs homologues indiens et sud-coréens ; 39 certificats d'enregistrement d'investissement et accords de coopération conclus pour une valeur totale de 15 milliards de dollars.

En outre, l'un des points forts du voyage à l’étranger de la délégation du Vietnam est les résultats impresionnants de la « diplomatie vaccinale » et de la coopération dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19. Grâce à des contacts et rencontres de haut niveau avec des entreprises, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et la délégation de haut rang de l’AN du Vietnam ont reçu des vaccins, des fournitures et des ingrédients pour produire des médicaments contre le COVID-19 et des financements de la République de Corée et de l’Inde.

Dès que l'avion a atterri à l'aéroport de Noi Bai, le Bureau de l’AN a coopéré avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le ministère de la Santé et la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) pour organiser une cérémonie de remise des vaccins, fournitures, ingrédients au service de la production de médicaments et des sommes aux agences et entreprises vietnamiennes.

Il s’agit de 200.000 doses de vaccin COVAXIN pour des enfants de moins de 18 ans du groupe indien Bharat Biotech ; des technologies et d’une tonne de matières premières pour préparer 4.750.000 comprimés MOVINAVIR 200 mg pour traiter le COVID-19 du groupe indien Optimus Pharma à sarl pharmaceutique Mekophar ; de deux milliards de won soutenus par le groupe sud-coréen Hana et la banque vietnamienne BIDV pour mettre en œuvre des activités de sécurité sociale. -VNA