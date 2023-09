Cérémonie d'accueil du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue à l'aéroport international Hazrat Shahjalal. Photo: VNA

Dhaka (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue, à la tête d'une délégation de haut niveau de l'organe législatif, est arrivé le 21 septembre à l'aéroport international Hazrat Shahjalal, dans la capitale Dhaka, entamant sa visite officielle au Bangladesh, sur invitation de la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury.



Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 11 février 1973, les relations d'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays ne cessent de se développer.



La visite du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue intervient cinq ans après la visite au Bangladesh du président vietnamien en 2018 et six ans après la visite du président du Parlement du Bangladesh au Vietnam en 2017.



Au cours de sa visite, Vuong Dinh Hue échangera avec les dirigeants du Bangladesh des mesures visant à consolider et à renforcer les relations d'amitié et la coopération efficace et substantielle entre les deux pays.



En outre, il participera à diverses activités culturelles, économiques et diplomatiques, ainsi qu'à des rencontres avec la communauté des Vietnamiens au Bangladesh.



Le Bangladesh est actuellement le 2e plus grand partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud. Le commerce bilatéral a quadruplé en 10 ans, passant de 350 millions de dollars en 2012 à environ 1,5 milliard de dollars en 2022, dépassant l'objectif fixé en 2017 et se rapprochant de l'objectif des 2 milliards de dollars.



Le Bangladesh est un marché potentiel avec près de 170 millions d'habitants, disposant d'une forte demande de consommation et de similitudes avec le Vietnam. Le Bangladesh compte actuellement 18 projets d'investissement au Vietnam.



De plus, les deux pays maintiennent une collaboration relativement étroite au sein des forums internationaux, notamment aux Nations Unies. Ils ont tous été élus au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025. -VNA