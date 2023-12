Vientiane (VNA) - Sur invitation de son homologue lao Saysomphone Phomvihane, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a participé le 5 décembre à Vientiane à l’ouverture et à la première séance plénière du premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV).Dans son discours prononcé lors de la première séance plénière, Vuong Dinh Hue a souligné que la solidarité, l'amitié et la confiance politique entre les trois pays CLV constituaient un héritage inestimable et revêtaient des significations stratégiques à long terme dans le processus de défense et de développement de chacun. Le Vietnam considère toujours le renforcement des relations des pays CLV comme une tâche stratégique et une priorité absolue de sa politique extérieure, selon le dirigeant vietnamien.Vuong Dinh Hue a affirmé que la création du Sommet parlementaire CLV était un jalon important dans l'histoire de la coopération entre les trois Assemblées nationales, avant de présenter de nombreuses mesures pour renforcer la coopération entre les trois organes législatifs.Il a proposé que les Assemblées nationales des trois pays travaillent ensemble pour préserver et accroître la valeur stratégique de l'amitié traditionnelle et de la solidarité spéciale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam . Photo: VNA

Les présidents des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam rencontrent le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Il a en outre suggéré que les trois organes législatifs renforcent leur coopération pour soutenir les gouvernements dans le développement socio-économique, la garantie de la sécurité et de la défense, en collaborant étroitement et se soutenant au sein des forums internationaux et régionaux.En ce qui concerne l'économie, le commerce et l'investissement, le dirigeant vietnamien a appelé à créer un corridor juridique complet, synchrone et favorable à la coopération bilatérale et trilatérale afin de créer des percées dans la coopération économique, et à s’intéresser aux mécanismes et politiques spécifiques pour la Zone du Triangle de Développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV-DTA).En matière socio-culturelle, Vuong Dinh Hue a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les Assemblées nationales des trois pays pour favoriser le développement du tourisme, la coopération dans la santé, l’éducation et la formation, les échanges culturels, la sensibilisation des jeunes générations à l'amitié Cambodge-Laos-Vietnam.Il a notamment souligné l’importance de créer des conditions favorables aux communautés d'origine vietnamienne, cambodgienne et lao dans chaque pays.Par ailleurs, Vuong Dinh Hue a proposé que les trois Assemblées nationales renforcent leur coordination et leurs échanges en matière d'adoption de lois et de coopération avec des partenaires dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques.En matière de défense et de sécurité, Vuong Dinh Hue a appelé les organes législatifs à continuer à se soutenir pour garantir le maintien de la stabilité, de l'ordre social et de la sécurité dans chaque pays, ne permettre à aucune force d'utiliser le territoire d'un pays pour lutter contre un autre. Il est aussi important que les législatures des trois pays créent des conditions propices pour achever rapidement les travaux de démarcation et de bornage des frontières terrestres des trois pays.Avant l’ouverture du Sommet, les présidents des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam ont rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. –VNA