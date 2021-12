Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue offre un souvenir au vice-président et directeur général (PDG) de Samsung Electronic, Han Jong-hee. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le Vietnam et la République de Corée sont en train de s'efforcer de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, avec la coopération économique comme pilier.

C'est ce qu'a souligné le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue en recevant lundi matin à Séoul des dirigeants de grands groupes sud-coréens, dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée.

Les dirigeants d'entreprises sud-coréennes se sont déclarés convaincus qu'avec ses efforts actuels, le Vietnam continuerait d'être une destination attrayante pour les investisseurs étrangers, dont ceux sud-coréens.

Ils se sont engagés à investir à long terme au Vietnam et ont exprimé le souhait de coopérer étroitement avec ce pays dans l'énergie, le domaine des semi-conducteurs, les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'industrie verte, les énergies propres.

En rencontrant le dirigeant de Samsung Electronics, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam saluait l'investissement du groupe dans le centre de recherche et d'innovation, souhaitant que ce groupe recherche et produise des semi-conducteurs, pour avoir une chaîne de haute technologie fermée et appropriée avec les atouts de l'entreprise au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue remet un cadeau de souvenirs au président du groupe SK Chey Tae-wo. Photo: VNA

Samsung Electronics opère dans des domaines de haute technologie tels que le développement et la fabrication de produits électroniques ménagers, de téléphones mobiles ; des semi-conducteur et équipement de télécommunications. Son capital d'investissement total s'élève à plus de 17,7 milliards de dollars avec de grandes usines dans les provinces de Bac Ninh et Thai Nguyen.

En recevant le dirigeant du groupe SK, Vuong Dinh Hue l'a remercié pour avoir octroyé 30 millions de dollars au centre national d'innovation du Vietnam. Il a proposé au groupe SK de soutenir le Vietnam dans la transition énergétique et la mise en œuvre d'une feuille de route pour réduire les émissions de carbone dans un avenir proche. Il a également souhaité voir le soutien du SK dans le transfert de technologies pour produire des vaccins et des médicaments pour le traitement des patients du COVID-19.

SK est un groupe économique multisectoriel avec une capitalisation boursière de près de 200 milliards de dollars, classé 2ème en République de Corée et dans le top 100 des plus grandes entreprises du monde. Actuellement, SK a investi 2 milliards de dollars dans Vingroup, Masan et la société pharmaceutique Imexpharm… Le groupe a contribué un million de dollars au Fonds pour les vaccins anti-COVID-19.

En rencontrant le représentant du groupe Lotte, Vuong Dinh Hue a salué les efforts du groupe pour développer ses activités ces derniers temps. Lotte Group est la 5ème plus grande multinationale en République de Corée, opérant dans la vente au détail, la production alimentaire, l'industrie manufacturière, la recherche et le développement (R&D). -VNA