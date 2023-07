Le président de l'AN travaille avec la permanence du Comité du Parti de Thua Thiên-Huê. Photo: VNA

Thua Thiên-Huê (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a travaillé le 16 juillet avec la permanence du Comité du Parti de la province de Thua Thiên-Huê (Centre).



Vuong Dinh Huê a apprécié les réalisations obtenues par la province de Thua Thiên-Huê ces derniers temps. En effet, malgré de nombreuses difficultés, cette localité a enregistré une croissance économique de 6,51% au cours du premier semestre de l'année, soit un niveau supérieur à la moyenne nationale, se classant 25e parmi les 63 provinces et grandes villes du pays.



Le secteur touristique de la province a connu un bel essor, générant un chiffre d'affaire estimé à 3.600 milliards de dongs au cours du premier semestre, soit 2,3 fois plus qu'à la même période de l'année dernière.



Thua Thiên-Huê a mis en service le terminal passagers T2 de l'aéroport de Phu Bai. De plus, elle a été classée au 6e rang en terme d'indice de compétitivité provinciale (PCI) en 2022 (soit une progression de deux rangs par rapport à 2021). Elle a également occupé le 5e rang national en terme d'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial (PAPI) et le 19e rang en matière d'indice de réforme de l'administration publique (PAR INDEX).



Vuong Dinh Huê a demandé à la province de se concentrer sur le parachèvement des planifications et des projets importants, afin de devenir d'ici 2025 une ville relevant du ressort central. Il l'a également appelée à faire des efforts pour devenir, d'ici 2030, une ville patrimoniale typique du Vietnam et un grand centre distinctif de l'Asie du Sud-Est en termes de culture, de tourisme et de soins de santé intensifs.



De plus, le président de l'Assemblée nationale a mis l'accent sur le développement de Thua Thiên-Huê en tant que destination sûre et conviviale, "une terre de bonheur et pleine d'énergie" d'ici 2050.



Vuong Dinh Hue a par ailleurs insisté sur la nécessité de bien accomplir les tâches de défense et de sécurité, de ne pas permettre aux forces hostiles de mener des actions subversives, de maintenir la stabilité de la sécurité politique et de l'ordre social dans la province, etc.-VNA