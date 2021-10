Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a souligné la nécessité de promouvoir la grande union nationale pour surmonter cette période difficile liée à l’épidémie de Covid-19, lors de l’ouverture de la 2e session de la 15e AN tenue mercredi matin 20 octobre.



Le président de l’ Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, s'xprime lors de l'ouverture de la 2e session de la 15e AN. Photo: VNA

La 4e vague de COVID-19 a gravement affecté les activités de production et de commerce ainsi que les moyens de subsistance et les conditions de vie des habitants, a-t-il indiqué.

Le PIB au troisième trimestre 2021 a enregistré une décrue de 6,17% par rapport à la même période de 2020. La croissance du PIB au cours des neuf premiers mois de l'année n'était que de 1,42 %, inférieur à l'objectif fixé au début d'année et aussi le niveau le plus inférieur depuis 2000. Selon les prévisions, la croissance du PIB en 2021 serait de 2,5%-3%.

Grâce à la solidarité de toute la nation, au consensus social et à l'engagement actif de l'ensemble du système politique ainsi qu'au soutien et à la confiance du peuple et à l'assistance de la communauté vietnamienne à l'étranger et des amis internationaux, le COVID-19 a été maîtrisé à travers le pays, a-t-il souligné.

Pendant ce temps, la macro-économie est restée stable et le secteur agricole a enregistré une forte croissance et continué d'être l'épine dorsale de l'économie et de la stabilité sociale, a-t-il précisé.

Les exportations ont fortement augmenté par rapport à la même période de l'année dernière tandis que l'inflation a été maîtrisée, la recette budgétaire et l'équilibre de l'économie ont été assurés, la sécurité sociale et le bien-être social ont fait l'objet d'une grande attention, et la défense et la sécurité nationales et l'ordre social ont été maintenus.

Après le discours d'ouverture du chef de l’organe législatif, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2021 ; le plan prévisionnel de développement socio-économique en 2022 (dont la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19).

La 2e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA



Lors de la deuxième session, l’AN examinera et approuvera deux projets de loi et cinq projets de résolution. L’AN examinera les rapports sur l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et de budget prévisionnel de l'Etat en 2021 ; sur la prévention et la lutte contre le COVID-19. Elle décidera le plan de développement socio-économique en 2022, le budget prévisionnel de l'Etat, le Plan de distribution du budget central en 2022 et le Plan triennal financier et de budget d'Etat pour la période 2022-2024.

L’AN va examiner les rapports sur le travail du président de la Cour populaire suprême et du président du Parquet populaire suprême ; les rapports du gouvernement sur la lutte contre la corruption, la criminalité, l'exécution des jugements en 2021, outre la tenue des séances de question-réponse.

L’AN devrait examiner et décider la Planification nationale de l’utilisation foncière pour la période 2021-2030, de vision à l'horizon 2050, du Plan quinquennal d'aménagement de l’utilisation foncière pour 2021-2025 et du Plan de restructuration économique pour la période 2021-2025 ; examiner d'autres rapports sur l'assurance sociale, l'assurance santé… -VNA