Hanoi, 25 janvier (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, s'est rendu mardi après-midi, 25 janvier, à Hô Chi Minh-Ville.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê rend visite aux salariés et aux enfants du Centre de réhabilitation fonctionnelle et de soin des enfants handicapés de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Il a remis des cadeaux du Nouvel An lunaire aux forces engagées dans la lutte anti-Covid-19, aux familles méritantes et aux personnes en difficulté de la ville.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le président de l’AN a félicité le Comité municipal du Parti pour avoir assuré le bien-être et le bine-être social des habitants, dont plus de 300.000 contributeurs à la révolution, 45.000 ménages pauvres et 155.000 bénéficiaires de la politique sociale chaque année.

A cette occasion, le président de l'AN a adressé ses vœux de Nouvel An à toute l'organisation municipale du Parti, au peuple, aux forces armées. Il a souhaité qu'ils accomplissent toutes les tâches de développement socio-économique en 2022, contribuant à la réalisation des objectifs socio-économiques fixés par l'AN cette année et des objectifs de la Résolution adoptée par le 13e Congrès du Parti national.

Vuong Dinh Huê a rendu hommage aux professionnels de santé pour leur implication dans les opérations contre l’épidémie de coronavirus. Il a appelé les autorités de Hô Chi Minh-Ville à contenir rapidement la pandémie pour que la ville redevienne la locomotive de l’économie nationale.

Ce mardi toujours, Vuong Dinh Huê a rendu visite aux salariés et aux enfants du Centre de réhabilitation fonctionnelle et de soin des enfants handicapés de la ville.

Le centre accueille actuellement 10.172 orphelins mal nourris, du nouveau-né à l'âge de 15 ans de la ville et des localités du Sud.- VNA