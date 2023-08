Téhéran (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Iran, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré dans l'après-midi du 8 août (heure locale) le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Abbas Aliabadi.



Lors de la rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que la coopération économique et commerciale était toujours un domaine bénéficiant d’une grande attention des dirigeants des deux pays.



Il a souligné que les deux parties devaient maximiser le potentiel de coopération et créer des conditions favorables aux activités des entreprises. Il a déclaré que l'Assemblée nationale du Vietnam soutiendrait et accompagnerait toujours le gouvernement pour approfondir la coopération économique entre le Vietnam et l'Iran, au profit des deux peuples et du développement des deux régions.



Le ministre Abbas Aliabadi s'est réjoui de la signature d’un protocole d’accord entre les organes législatifs des deux pays. Il est prévu que dans le cadre de la visite du dirigeant vietnamien, les deux parties signeront un certain nombre de documents de coopération importants dans les domaines de la promotion du commerce et de l'agriculture... Selon le ministre iranien, la signature de ces documents de coopération créera la base pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Iran.



Lors de la rencontre, les deux parties ont également discuté des orientations pour promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et de l'éducation... Elles ont convenu d'intensifier les séances de travail pour trouver des mécanismes de coopération efficaces entre les deux pays.-VNA