Quang Nam (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rencontré mercredi 27 juillet les contributeurs exceptionnels à la cause révolutionnaire dans la province de Quang Nam (Centre) à l’occasion de la 75e Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet).

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê lors de la rencontre dans la province de Quang Nam, le 27 juillet. Photo : VNA

Ia souligné qu’au cours des 75 dernières années, le Parti, l’État et le peuple ont toujours été reconnaissants et ont considéré le soin des invalides et malades de guerre, des familles des martyrs et de ceux qui ont rendu des services méritoires à la révolution comme un honneur et une responsabilité des administrations à tous les niveaux, des secteurs, du Front de la Patrie du Vietnam, du peuple et des générations présentes et futures.

Quang Nam compte un grand nombre de bénéficiaires de politiques, représentant plus de 23% de la population locale, et est l’une des provinces qui compte le plus grand nombre de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, a-t-il déclaré.

La province compte plus de 65.400 martyrs, plus de 30.700 invalides et malades de guerre et plus de 45.500 contributeurs à la cause révolutionnaire. Surtout, elle compte 15.332 mères qui ont reçu ou se sont vu décerner à titre posthume le titre de "mères héroïnes vietnamiennes".

Saluant les efforts des agences, des unités et des individus pour prendre soin des mères héroïnes, des invalides et malades de guerre, des familles de martyrs et des familles de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, le dirigeant a a demandé à Quang Nam de diriger les agences, les organisations de masse et les localités de mettre pleinement et rapidement en œuvre des traitements préférentiels pour les personnes méritantes conformément aux réglementations de l’État.

Il est nécessaire que la province continue de mobiliser des ressources pour soutenir les personnes ayant rendu des services méritoires afin de résoudre leurs problèmes de logement dans les années à venir, ainsi que de prêter attention à investir dans la modernisation des cimetières des martyrs et le rassemblement des restes des martyrs.

Le président de l’Assemblée nationale a symboliquement 1 milliard de dôngs (42;720 dollars) offerts par le Comité du Parti du bloc des organes centraux pour construire des maisons pour les personnes ayant rendu des services méritoires dans la province de Quang Nam.

Il a présenté avec le président de la Commission de sensibilisation et l’éducation du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia des cadeaux à 75 révolutionnaires exceptionnels dans la province de Quang Nam. Il est allé par la suite offrir de l’encens en hommage aux martyrs au cimetière des martyrs de la province de Quang Nam.

Le même jour, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai et sa délégation ont rendu visite à la famille de la mère héroïne Phan Thi Huu, âgée de 102 ans, qui réside dans le quartier de Vinh Dien, à Diên Bàn, et à la famille de Nguyên Thi Ty, l’épouse d’un martyr dans la commune de Diên Thang Trung. – VNA