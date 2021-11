Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a reçu le 29 novembre à Hanoï les ambassadeurs de République de Corée et d’Inde au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et l’ambassadeur sud-coréen, Park Noh-Wan. Photo : VNA



En recevant l’ambassadeur sud-coréen Park Noh-Wan, Vuong Dinh Hue a souligné que le partenariat stratégique entre les deux pays a encore beaucoup de marge de manoeuvre pour atteindre de nouveaux sommets. Il a indiqué que ces derniers temps, les relations entre les deux pays avaient été fortement encouragées malgré les impacts de l'épidémie.L'ambassadeur Park Noh-Wan a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour réaliser le double objectif de prévention et de contrôle de l’épidémie et de développement économique. Il a transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne à Vuong Dinh Hue pour l’inviter à effectuer une visite officielle en République de Corée et à assister à la 29e réunion annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique qui se tiendra dans ce pays.L’après-midi du même jour, lors de sa rencontre avec l’ambassadeur indien, Pranay Verma, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne s’est déclaré convaincu que le diplomate aurait des contributions actives au développement des relations bilatérales.