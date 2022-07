Le président de l’Assemblé nationale (AN), Vuong Dinh Hue (droite), et le président du Conseil d’administration de la JBIC, Maeda Tadashi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblé nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a reçu le 22 juillet à Hanoï le président du Conseil d’administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi.



Vuong Dinh Hue a souligné que l'Assemblée nationale vietnamienne appréciait hautement le développement solide, intégral et substantiel du partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon. Il a également déclaré apprécier les contributions de la JBIC aux relations entre le Vietnam et le Japon dans l’économie, le commerce et l’investissement.



Le dirigeant vietnamien a émis le souhait que la JBIC et les partenaires au développement aident le Vietnam à perfectionner son système juridique et institutionnel du développement durable, dont l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique. Selon lui, le Vietnam souhaite que la JBIC lui accorde des conseils en matière technique et l’assiste dans l’accès à des crédits pour des projets d'énergie verte, de transition énergétique à des coûts raisonnables, avec des taux d'intérêt appropriés...



Le président de l’Assemblée nationale s’est déclaré convaincu que le Japon continuerait d’être un partenaire important et fiable du Vietnam dans l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique et la réalisation des engagements pris lors de la COP26.



De son côté, Meadea Tadashi a déclaré apprécier la dynamique du Vietnam. Il a affirmé la volonté de la JBIC de proposer des solutions pour aider le Vietnam à réaliser les engagements pris lors de la COP26.-VNA