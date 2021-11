Lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a présidé le 30 novembre à Hanoi une réunion avec la permanence de la Commission de l'économie de l'AN et un groupe d'experts et de chercheurs sur les politiques financières et monétaires pour soutenir le Programme de relance et de développement socio-économiques.

Selon le président de l'AN Vuong Dinh Hue, le Forum économique du Vietnam 2021 devrait avoir lieu le 5 décembre, organisé sous les auspices de trois agences: la Commission de l'économie de l'AN, la Commission centrale économique du Parti et l'Académie des Sciences sociales du Vietnam.

Réunissant des universitaires, experts et chercheurs du Vietnam et des pays du monde entier, le Forum tenu virtuellement et aussi en personne vise à clarifier les bases scientifiques et pratiques pour élaborer des solutions fiscales et monétaire.

Le président de l'AN a exhorté à une évaluation minutieuse des impacts de la pandémie sur l'économie nationale et mondiale, ainsi que sur les pertes et la capacité de relance, tout en déterminant les secteurs prioritaires pour une assistance en temps opportun.

En ce sens, il exige l'adoption de solutions à court terme, prenant en compte les effets à long terme et la garantie d'une stabilité macroéconomique et d'un développement durable.

Actuellement, le gouvernement a élaboré un Projet concernant la mise en place des politiques et mécanismes budgétaires et monétaires, afin de soutenir le programme global de relance et de développement socio-économique. - VNA