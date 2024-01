Bac Giang (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a exhorté jeudi 18 janvier la province de Bac Giang à promouvoir les investissements dans la construction et les infrastructures synchrones pour attirer de nombreuses grandes entreprises.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê remet des cadeaux à des ouvriers à JA Solar Vietnam dans le parc industriel de Quang Châu, à Bac Giang. Photo : VNA



Lors de sa visite à la compagnie JA Solar Vietnam relevant du groupe JA Solar, dans le parc industriel de Quang Châu, à Bac Giang, le plus haut législateur a apprécié les efforts de la province dans l’attraction des investissements.

Il a remis à cette occasion 300 paquets cadeaux aux ouvriers en situation difficile dans le parc industriel de Quang Châu, 100 autres au Comité du Front de la Patrie du district de Viêt Yên, une maison du cœur à la famille de Lê Thi Chinh dans l’hameau de Vàng du bourg de Bich Dông, présenté des offrandes d’encens au temple du Docteur Thân Nhân Trung dans l’hameau de Yên Ninh du bourg de Nênh.



L’Assemblée nationale et le gouvernement s’engagent à améliorer constamment l’environnement des investissements et des affaires pour les entreprises de toutes les composantes économiques, y compris les investisseurs étrangers, et à perfectionner les institutions et les lois. Le Vietnam considère toujours le succès des entreprises à capitaux étrangers au Vietnam comme son propre succès, a-t-il déclaré.



En 2023, l’Assemblée nationale a demandé une révision générale de l’ensemble du système juridique pour trouver tous les chevauchements et problèmes, et prévoit d’y apporter des modifications et compléments afin de créer les meilleures conditions possibles pour les personnes et les entreprises, a-t-il fait savoir.

JA Solar a investi depuis 2016 967 millions de dollars dans trois projets, devenu la deuxième grande entreprise à capitaux étrangers à Bac Giang.



Le groupe s’est spécialisé dans la production de panneaux de silicium et l’assemblage de panneaux solaires (modules photovoltaïques), de cellules photovoltaïques et d’électricité à haute performance (cellules solaires), la production de plaquettes de silicium et de cellules photovoltaïques à haute performance.



Le président de l’Assemblée nationale a demandé à JA Solar de continuer à accélérer ses investissements au Vietnam, à augmenter la fabrication de batteries solaires afin de répondre à la demande du marché vietnamien en particulier et du marché mondial en général. – VNA