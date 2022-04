Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, remet l'Ordre du Travail de première classe du président vietnamien à Vinh Long. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a assisté dans la soirée du 28 avril à la cérémonie marquant le 290e anniversaire de la fondation de « dinh Long Hô » (1732-2022), le 190e de l'établissement de la province de Vinh Long (1832-2022), le 30e du rétablissement de cette province (1992-2022), le 47e de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).



Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Vuong Dinh Huê a remis l’Ordre du Travail de première classe du président vietnamien à l’organisation provinciale du Parti, aux autorités et aux habitants de la province de Vinh Long.



Dans son discours, le chef de l'organe législatif a passé en revue l’histoire de « dinh Long Hô » jadis, Vinh Long d’aujourd’hui, affirmant sa position géopolitique et économique.



Ces dernières années, Vinh Long est devenue plus riche et belle, un pôle de commerce majeur du delta du Mékong, avec une culture empreinte de l’identité du Sud, a-t-il affirmé.



Vuong Dinh Hue a félicité la province pour ses réalisations au cours des 30 ans après son rétablissement, dont un taux de croissance économique de près de 7%/an, un revenu par habitant multiplié par 37, l'amélioration constante du climat des affaires et de la compétitivité provinciale.



En 2021, 61 de ses 87 communes et une de ses 8 unités administratives de district ont atteint les objectifs en matière d’édification de la Nouvelle Ruralité. Le taux de ménages pauvres a fortement diminué, à 2,01%. La physionomie des zones urbaines et rurales a changé, créant une nouvelle vitalité et une nouvelle atmosphère, a-t-il indiqué.



Il a souligné que les grandes réalisations de la province de Vinh Long au fil des ans seraient une base importante lui permettant de devenir une province au développement rapide et durable d'ici 2025.



Le dirigeant a demandé aux autorités provinciales de redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources pour un développement plus fort, à la mesure du potentiel et des avantages de la province. Il a également exhorté Vinh Long à mieux exploiter ses potentiels et ses atouts pour développer l'économie agricole associée à l'application de hautes technologies, à l'adaptation au changement climatique et à l’édification de la Nouvelle ruralité. Il a en outre encouragé la province à promouvoir le développement des industries respectueuses de l’environnement, à attirer les investissements dans les projets d’infrastructures stratégiques, à favoriser le développement de la culture... -VNA