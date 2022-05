Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (centre) remet 60 bourses d'études à de meilleurs lycéens en situation difficile difficiles du lycée Nguyên Duy Trinh, province de Nghê An. Photo: hanoimoi.com.vn

Nghê An (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a assisté le 1er mai à la cérémonie pour fêter le 60e anniversaire de la fondation du lycée Nguyên Duy Trinh, district de Nghi Lôc, province de Nghê An.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a remis l’Ordre du travail de première classe au personnel de l'école et 60 bourses d'études à de meilleurs lycéens en situation difficile.

C’est la deuxième fois que le lycée Nguyên Duy Trinh a reçu ce titre. Il s'agit d'une noble récompense du Parti et de l'État en reconnaissance des grandes contributions de générations de cadres, d'enseignants et d'élèves du lycée pendant 60 ans d'efforts pour son édification et son développement.

Son nom d'origine était lycée Nghi Lôc - l'un des 9 premiers lycées de la province de Nghê An. En 2011, ce lycée a eu l'honneur de porter le nom de feu vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères Nguyên Duy Trinh - un haut dirigeant typique du Parti et de la révolution vietnamienne, un excellent diplomate - un élève fidèle et proche du Président Hô Chi Minh. -VNA