Phnom Penh (VNA) - Le site d'information cambodgien sbm.news a cité le 3 octobre la parole du président de la Fédération de football d'Asie du Sud-Est (AFF), Khiev Sameth, exprimant son impression sur les progrès et les contributions du football vietnamien au football régional, son espoir que le Vietnam obtienne des billets pour assister à la finale de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Dans son article, ce site présente de nombreuses images des équipes vietnamiennes de football masculines et féminines lors des tournois régionaux, ainsi que le classement de la Fédération mondiale de football (FIFA), selon lequel, le Vietnam est classé premier en Asie du Sud-Est.

Khiev Sameth, a salué les réalisations du football vietnamien, en particulier de l'équipe féminine de football participant pour la première fois à la Coupe du monde féminine 2023 tenue en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août dernier.

Il a déclaré savoir l’objectif du Vietnam d’assister à la finale de la Coupe du monde 2026 et s’est déclaré convaincu que le Vietnam pourrait atteindre cet objectif.

Il a également apprécié le rôle et le potentiel de la Fédération vietnamienne de football (VFF) avec ses contributions au développement du football régional. Cela est démontré par l'expérience et l'expertise lorsque le Vietnam organise avec succès de nombreux événements importants du football d'Asie du Sud-Est et d'Asie. -VNA