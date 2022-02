Phu Tho (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a participé dimanche 6 février à la Fête de plantation d'arbres du Printemps du Tigre 2022, organisée au site historique des Temples des rois Hung, province de Phu Tho (Nord).

Le président de la République lance la Fête de plantation d’arbres à Phu Tho. Photo: VNA

Dans son discours, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré que l'humanité était confrontée aux grands défis du changement climatique mondial, des phénomènes météorologiques extrêmes, des tempêtes, des inondations, des glissements de terrain, des sécheresses et de la salinité qui ont de lourdes conséquences sur la vie des gens et les biens.

Par conséquent, il a souligné l’importance du reboisement et de la protection des forêts pour la vie des populations et le développement durable du pays.

Il a appelé tous les habitants, toutes les agences et les organisations à apporter des contributions concrètes à la mise en œuvre du programme de plantation d'un milliard d'arbres au cours de la période 2021-2025 pour le développement durable du pays.

Il a exhorté à promouvoir davantage l'application de la technologie pour la production de variétés, dans la plantation d'arbres et le reboisement ; à associer le reboisement et la protection des forêts au développement des services de l'environnement forestier et de l'écotourisme et de la conservation de la biodiversité ; à s'efforcer activement de faire du Vietnam un centre leader au monde pour la production et l'exportation de bois et de produits issus de forêts.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc plante des arbres à Phu Tho. Photo: VNA

Il a également demandé à la province de Phu Tho de planter au moins 2 millions d'arbres en 2022, selon les prévisions.

Depuis 1960, en écho à l'appel du Président Hô Chi Minh, la fête de plantation d'arbres est organisée à chaque arrivée du printemps. Cette manifestation fait aujourd’hui partie des belles coutumes du pays, et intervient un peu plus d’un mois après le Nouvel An lunaire. - VNA