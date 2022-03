An Giang (VNA) – L’équipe de recherche K93, du commandement miliaire de la province de An Giang (Sud) et deux officiers se sont vu décerner l’Ordre du Mérite militaire de 3e classe par le président de la République lors d’une cérémonie tenue vendredi 11 mars dans le district de Tinh Biên.

Le cimetière des héros morts pour la Patrie Dôc Bà Dac, dans la commune de Thoi Son, district de Tinh Biên, province de An Giang. Photo : VNA



Cette distinction honorifique vise à récompenser leurs résultats exceptionnels accomplis sur la période 2013-2020 dans la recherche, l'exhumation et l’identification des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge.



Fondée le 23 novembre 2000, l’équipes de recherche K93 a retrouvé, rassemblé et reçu jusqu’à présent plus de 3.200 restes des martyrs. Les restes des martyrs ont été inhumés aux cimetières des héros morts pour la Patrie ou remis à leurs familles.



