Hanoi, 23 juillet (VNA) - Sur invitation de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyên Thi Kim Ngân, le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith entame lundi, 23 juillet, une visite officielle de trois jours au Vietnam.

Le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith. Photo : VNA

Le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith est accompagné, entre autres, par Mme Cate Clunies-Ross, présidente du Bureau de la Chambre des représentants australiens Craig Chittick, et l’ambassadrice de l’Australie au Vietnam Charity Christine.

Ce déplacement vise à promouvoir les relations multisectorielles entre les deux pays, notamment sur les plans politique et commercial.

Le Vietnam et l’Australie ont établi leurs relations diplomatiques le 26 février 1973. En 2009, ils ont établi un partenariat intégral et signé en 2015 une déclaration sur le renforcement de ce partenariat. En mars 2018, à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Australie, ils ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique.

Les deux pays maintiennent une bonne coopération dans la sécurité et la défense. Ils ont signé en 2016 un protocole d’accord dans la participation aux opérations de maintien de la paix et le déminage. L’Australie est l’unique pays à avoir un représentant résident auprès du Centre de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale du Vietnam, basé à Ho Chi Minh-Ville. Les deux pays échangent régulièrement des informations de renseignement et celles sur la lutte contre le terrorisme, la traite humaine et la drogue…



Le Vietnam et l’Australie coopèrent étroitement au sein des forums régionaux et internationaux tels que l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), le Sommet d’Asie de l’Est (EAS), le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’ONU.

A ce jour, le Vietnam a accueilli 412 projets d’investissement australiens, d’un montant total de 1,8 milliard de dollars. L’Australie occupe le 20e rang parmi les 126 pays et territoires investissant au Vietnam. La majorité des capitaux australiens vont dans l’industrie, la construction, les services, l’éducation, l’agriculture, la sylviculture, l’aquaculture.

Le Vietnam compte actuellement 44 projets d’investissement en Australie, d’un montant total de plus de 387 millions de dollars. Ces projets concernent l’industrie manufacturière, la culture, les services. - VNA