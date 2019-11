Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Truong Quang Nghia (droite), présente un cadeau au président de la Chambre basse du Parlement du Kazakhstan, Nurlan Nigmatulin (Photo: VNA)

Da Nang, 15 novembre (VNA) - Nurlan Nigmatouline, président de la Chambre basse du Parlement du Kazakhstan, et son entourage ont effectué un voyage de travail dans la ville côtière centrale de Da Nang, le 15 novembre, dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam.



Lors d’une réception pour les invités kazakhs, le secrétaire du comité municipal du parti, Truong Quang Nghia, a souligné la force de la ville dans le secteur des technologies de pointe, du tourisme et des services, et a exprimé son espoir de renforcer la coopération avec les partenaires kazakhs et d’attirer leurs investissements



M. Nghia a demandé au président de la Chambre basse du Parlement kazakh de présenter les localités de son pays qui ont des similitudes avec Da Nang en vue de créer des liens de coopération.



Le chef de la chambre basse du Kazakhstan a déclaré que sa délégation était impressionnée par ce qu’ils avaient vu au port de Da Nang et à la société de confection de vêtements Hoa Tho lors de la visite de Da Nang. Il a déclaré que son pays pouvait s'associer à Da Nang dans les domaines de l'industrie légère, de l'import-export et du tourisme.



Il s'est également engagé à présenter des localités appropriées à Da Nang afin d'établir des relations de jumelage.



Da Nang a établi des liens de coopération avec 41 localités dans 19 pays et territoires du monde. En mars de cette année, la ville comptait 704 projets à capitaux étrangers pour un investissement total de 3,55 milliards d’USD.



L’année dernière, Da Nang a accueilli plus de 7,66 millions de touristes. -VNA