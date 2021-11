Santiago Irazabal Mourão, Président de la 41e session de l’UNESCO. Photo : VNA



Paris (VNA) - La 41e session de la Conférence générale se termine le 24 novembre après deux semaine de travail chargés de débat et idées. Ravi de ses résultats, Santiago Irazabal Mourão, Président de la 41e session de l’UNESCO a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA). Ses paroles.

En tant que Président de la 41e Conférence générale de l'UNESCO, quelle est votre évaluation des résultats de cette session ?

Cette conférence générale se passe très bien. Jusqu’à présent, nous sommes absolument ravis, très satisfaits, des résultats qui sont historiques. L’UNESCO a adopté plusieurs mesures, déterminations et résolutions importantes. Je veux en citer deux qui me semblent particulièrement importantes pour nous tous. Le premier c’est l’éthique de l’intelligence artificielle (IA) qui est fondamentalement importante parce qu’elle va guider les États membres pour gérer leur régulation et leurs principes de travail sur un sujet essentiel pour le futur de notre civilisation.

L’intelligence artificielle, qui a déjà fait partie de notre vie, fera davantage partie de notre vie. Donc, cette recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle est fondamentale pour qu’on puisse avancer.

Le seconde c’est la recommandation sur la science ouverte. C’est tellement extraordinaire en ce qui concerne de la science et son évolution dans le futur. Elle nous permettra d’échanger encore plus de l’information scientifique. Nous avons vu pendant la pandémie comment le rôle de la science était important pour la découverte de vaccin, très rapidement, qui nous ont permis de surmonter cette crise énorme et ceci a été possible, une grand partie grâce à la science ouverte, aux échanges d’informations entres les scientifiques et ceux-ci sont très importants. Donc, cette conférence va rester dans la mémoire de l’UNESCO et entrer dans son histoire, comme une des conférences les plus importantes.

Quels sont les opportunités et les défis auxquels l'UNESCO est confrontée dans les années à venir ? Et comment évaluez-vous la mission et le rôle de l'UNESCO pour préserver les bonnes valeurs de notre monde dans le nouveau contexte aux défis multidimensionnels ?

Cette année, l’UNESCO fête ses 75 ans. Ce sont 75 ans d’idées et de propositions, qui cherchent toujours à améliorer la situation des gens, des populations. C’est ici, à l’UNESCO qui a commencé à germer l’ idée pour que l’éducation soit universelle, inclusive et cette idée est aujourd’hui la base des avancés de la société. C’est ici aussi que la science a avancé. C’est ici à l’UNESCO qu’on a pensé pour la première fois à l’état de l’eau, des océanes. Et maintenant on lance la décennie des océanes, justement pour préserver cet énorme patrimoine. C’est ici à l’UNESCO qu’on a préservé la culture, non seulement les bâtiments, les structures religieuses et culturelles qui sont si importantes pour notre société, mais aussi la culture intensive et de tous les jours de notre société.

C’est donc dans ces domaines que l’UNESCO sera toujours présente comme une force majeure pour emmener des idées à ces débats importants. Ce n’est pas une coïncidence que l’agenda aujourd’hui de la communauté internationale et de nous tous, est l’agenda des sujets qui sont dans le contenu de l’UNESCO. Donc l’UNESCO a préparé tout ça et elle va continuer. Nous comptons maintenant avec le Vietnam qui se joint à nous au conseil exécutif, et avec ces supports, nous pouvons avancer petit à petit mais certainement nous avançons. Dans une société où le développement sera soutenable et durable, nous ferons rayonner la culture dans notre capacité.

Santiago Irazabal Mourão, Président de la 41e session de l’UNESCO, et l'ambassadrice du Vietnam auprès de l’UNESCO, Le Thi Hong Van. Photo : VNA



Le Vietnam est devenu membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la cinquième fois. Que pensez-vous de cette réalisation ? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du Vietnam avec sa nouvelle position à l'UNESCO ?

Nous sommes très satisfaits de voir le Vietnam revenir au Conseil exécutif. Ce pays nous emmène à sa richesse culturelle, son histoire, la perspective différente d’une société. Pour l’UNESCO, la diversité culturelle, les idées et les débats sont des bases fondamentales. Il y a une perspective qui est exclusivement vietnamienne que nous verrons, qui sera apporté et qui certainement enrichira notre débat et les conclusions et surtout les solutions qui vont être présentées. C’est un pays extraordinaire, d’une richesse extraordinaire, mais qui a de défis qui sont similaires à d’autres pays, mais qui a des solutions des fois différentes. Nous voulons écouter cette expérience, apprendre de cette expérience. Vous avez une délégation ici avec ses extraordinaires capacités qui vraiment nous fera se connaitre toutes vos expériences. Nous sommes très satisfaits de revoir le Vietnam dans le conseil exécutif.

Je vous remercie beaucoup de votre interview.-VNA