La Havane (VNA) – Le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel a affirmé attacher toujours de l’importance aux relations dans tous les domaines, y compris la coopération dans la conservation de la mémoire de l’histoire, avec le Vietnam.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel converse avec les membres de la délégation de travail du ministère vietnamienne de la Défense. Photo: VNA



"Deux cœurs battent à l’unisson", a-t-il déclaré le 31 mars à La Havane à une délégation de travail du ministère vietnamienne de la Défense à Cuba pour collaborer avec le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires à la production d’un film sur les relations de défense entre le Vietnam et Cuba.



Il a hautement apprécié la coopération entre les deux ministères pour acherver l’épisode 1 intitulé "Deux cœurs battent à l’unisson" du film "Relations de défense du Vietnam- Cuba, 60 ans de construction et développement" et déployer la production des épisodes suivantes.



Le même jour, le membre du Bureau politique et ministre cubain des Forces armées révolutionnaires Álvaro López Miera s'est entretenu avec la délégation de travail du ministère vietnamienne de la Défense.

Il s’est dit satisfait des efforts conjoints entre les deux parties et a souhaité l’achèvement rapide du tournage des épisodes 2 et 3 du film qui est l’un des cinq produits du dossier des 60 ans d’histoire des relations de défense Vietnam-Cuba.



"Deux cœurs battent à l’unisson" été diffusé sur la Télévision du Vietnam, la chaîne de télévision de la Défense nationale du Vietnam et a été remis au ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba.



Le Vietnam reste toujours aux côtés de Cuba, soutenant sa lutte pour la défense de la souveraineté nationale et son développement économique. Il est actuellement est le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie et en Océanie, et le principal investisseur de l’Asie à Cuba – VNA