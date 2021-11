Hanoï (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté jeudi 11 novembre au dialogue annuel entre les dirigeants des économies du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Conseil consultatif des gens d’affaires de l’APEC (ABAC).

Le président Nguyên Xuân Phuc lors du dialogue annuel entre les dirigeants des économies de l’APEC et l’ABAC, le 11 novembre. Photo : VNA

L’événement de cette année tenu sous forme de vidéoconférence a mis l’accent sur les efforts de l’Etat et des entreprises pour surmonter les crises et accélérer la reprise économique.

Le chef de l’Etat vietnamien a salué les contributions des entreprises de l’APEC à la lutte contre le Covid-19 ainsi que les recommandations profondes et axées sur les résultats que le conseil a envoyées aux dirigeants de l’APEC, affirmant que l’ABAC devrait continuer à jouer son rôle important.

Compte tenu des défis et des difficultés sans précédent auxquels le monde est confronté, il a suggéré que les économies proposent une approche globale, révolutionnaire et forte dans laquelle la résilience de chaque économie et la coopération régionale et mondiale devraient être promues.

L’APEC devrait mettre en lumière de nouvelles opportunités, combiner la reprise économique avec la transformation vers l’économie numérique et circulaire et la croissance verte, prendre des mesures fortes pour répondre aux changements climatiques, garantir les intérêts des personnes et promouvoir le potentiel des groupes vulnérables, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a réitéré les engagements fermes du Vietnam à zéro émission nette de carbone d’ici 2025, en réduisant de 30% les émissions de méthane d’ici 2030 et en portant la part d’énergie renouvelable à plus de 30%.

Le Vietnam prend diverses mesures fortes et une approche globale, et intègre des plans et des stratégies de reprise économique dans la nouvelle normalité dans la transformation vers l’économie numérique, la croissance verte et l’adaptation aux changements climatiques, a-t-il déclaré.

Selon le président Nguyên Xuân Phuc, toutes les politiques sont conçues pour soutenir à la fois les employés et les employeurs, tandis que le fonds d’assurance-chômage, les programmes de protection sociale et les ressources sociales sont mobilisés pour aider les groupes vulnérables et les pauvres.

La croissance verte et la réponse aux changements climatiques ont été largement déployées au Vietnam à travers différents modèles, a-t-il fait savoir.

Il est nécessaire d’améliorer la connectivité économique et d’assurer les chaînes d’approvisionnement ; améliorer l’environnement des affaires en se rapprochant des normes internationales lors de la mise en œuvre d’engagements dans le cadre d’accords de libre-échange (ALE), y compris à grande échelle avec des normes strictes telles que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’ALE UE-Vietnam (EVFTA ) et le Partenariat économique global régional (RCEP).

Le Vietnam créera toutes les conditions possibles pour le succès de toutes les entreprises, a-t-il affirmé.

Le chef de l’Etat vietnamien a souligné que les difficultés et les défis actuels offrent également des opportunités aux entreprises qui osent se restructurer et affiner leur avantage concurrentiel pour des opérations commerciales durables et inclusives.

Les objectifs ambitieux des économies de l’APEC en matière de relance économique et d’adaptation aux changements climatiques, entre autres, ne peuvent être atteints que si la communauté des affaires de l’APEC conjugue ses efforts pour la mise en œuvre innovante et efficace de la feuille de route pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et renforce les investissements dans les projets d’énergie renouvelable, l’application de nouvelles technologies et la formation de chaînes de production et d’approvisionnement vertes, a-t-il indiqué.

Le président Nguyên Xuân Phuc a également affirmé que le Vietnam accueille toujours à bras ouverts l’APEC et les investisseurs internationaux.

Il a appelé les membres de l’ABAC à se tenir aux côtés des économies et des peuples de l’APEC pour surmonter la pandémie, redresser l’économie et enregistrer de nouvelles réalisations, pour une Asie de paix, de développement durable et de prospérité pour tous les citoyens. – VNA