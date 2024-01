Hau Giang, 1er janvier (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong a assisté lundi à la cérémonie inaugurale et de remise de 1.400 maisons du cœur d’un montant total de 70 milliards de dongs (2,88 millions de dollars), en faveur des personnes défavorisées de la province de Hau Giang dans le delta du Mékong.

Exprimant sa joie des réalisations de Hau Giang après 20 ans de création, Vo Van Thuong a salué les efforts de la province pour prendre soin des pauvres, des familles en difficulté et des personnes qui ont rendu des services à la nation.Il a décrit la construction de maisons pour les pauvres comme une mesure importante pour aider la province à éradiquer les maisons délabrées et temporaires dans la localité.Les maisons sont des cadeaux significatifs pour la population locale, leur donnant plus d'espoir pour un avenir meilleur, a-t-il déclaré, demandant à la province d'accorder plus d'attention à la vérification, à la réparation et à la modernisation des maisons déjà construites pour les nécessiteux.- VNA